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СК попросил арестовать замминистра энергетики Тихонова

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте замминистра энергетики Анатолия Тихонова, сообщили в пресс-службе суда. Он задержан и вместе с подельниками обвиняется в хищении 603 млн рублей.

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он вины не признал.

Чиновник был задержан 8 сентября. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович выяснила, что его поместили в изолятор временного содержания на Петровке в 5 часов утра в среду, до этого его допрашивали.

По версии следствия, похищенные 603 млн рублей были выделены Министерством энергетики подведомственному ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) для создания информационной системы. Кроме Тихонова, по делу проходят его советник Роман Рыжков, а также вице-президенты АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков.

В СК отметили, что Тихонов "попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы".

По сведениям "Коммерсанта", дело ведет следователь по особо важным делам Максим Бакун, который расследовал и дело основателя Baring Vostok Майкла Калви, и в обоих случаях дела были возбуждены по материалам ФСБ.

Анатолий Тихонов Минэнерго СКР РЭА Ланит Москва Басманный суд

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