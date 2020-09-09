Замглавы Минэнерго РФ Тихонова обвинили в хищении 600 млн рублей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило замминистра энергетики Анатолию Тихонову и еще трем задержанным обвинение в хищении более 600 млн рублей, выделенных учреждению "Российское энергетическое агентство" Минэнерго для создания информационной системы, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В ходе расследования установлена причастность к хищению не менее 603 млн рублей бывшего директора ФГБУ "РЭА" Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что всем четверым "предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)".

"Ныне Тихонов занимает должность заместителя министра энергетики РФ. При этом он попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы", - заявила Петренко.

По ее словам, следствие намерено обратиться в суд с ходатайствами об аресте обвиняемых.

Накануне, 8 сентября, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Тихонов был задержан после допроса в СКР по делу о крупном мошенничестве. В тот же день стало известно, что сотрудники ФСБ и СКР провели обыски у Тихонова и замдиректора "Российского энергетического агентства" министерства Игоря Кожуховского.

В среду член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович заявила "Интерфаксу", что подозреваемый в мошенничестве замминистра свою вину не признал. По ее словам, Тихонов был доставлен в изолятор временного содержания на Петровке, где он будет ждать суда.