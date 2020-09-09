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Задержанный замглавы Минэнерго РФ не признал вину в мошенничестве

Задержанный замглавы Минэнерго РФ не признал вину в мошенничестве
Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов ждет суда в изоляторе временного содержания на Петровке, сообщила "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

Тихонов подозревается в мошенничестве. "Вину он не признает", - сказала она.

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Замминистра сообщил членам комиссии, что после допроса его доставили в изолятор в пять утра, а через полчаса в изоляторе был подъем.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что Тихонов был допрошен 8 сентября в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве.

Собеседник агентства сообщил, что сотрудники ФСБ и СКР проводят обыски у Тихонова и замдиректора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" министерства Игоря Кожуховского.

Между тем, "Коммерсантъ" сообщал, что обыски проведены у Тихонова, Кожуховского и других чиновников по уголовному делу о предлагаемом мошенничестве в особо крупном размере.

Однако, что касается Кожуховского, сообщало издание, возникли проблемы, поскольку чиновник, заразившийся коронавирусом, ранее подписал согласие лечиться от COVID-19 в амбулаторных условиях. Он не может посещать общественные места и контактировать с третьими лицами, к которым относятся и пришедшие к нему силовики.

Возможно, потому, что носителей инфекции в ИВС и СИЗО не принимают, задерживать и допрашивать Кожуховского следователи не стали, пишет "Коммерсантъ".

По данным газеты, обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением СКР по статье "мошенничество в особо крупном размере", которое находится в производстве следователя по особо важным делам Максима Бакуна. До недавнего времени он расследовал другое резонансное дело - в отношении крупного американского инвестора, главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, которому вместе с пятью сообщниками инкриминировали хищение 2,5 млрд руб.

Минэнерго Анатолий Тихонов ОНК

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Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов задержан после допроса

Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов задержан после допроса
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