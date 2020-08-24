Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.

В Минсельхозе отметили, что владельцы животных смогут самостоятельно выбрать средство маркировки. Среди возможных вариантов - чипирование, бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники. По предварительным оценкам ведомства, владельцам животных придется отдать за процедуру от 5 до 500 рублей.

Необходимость введения в России обязательного маркирования домашних животных Минсельхоз объясняет предотвращением распространения инфекций животных, а также выявлением источников их возбудителей.

По данным ведомства, поправки будут рассмотрены Госдумой во время осенней сессии. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование. Затем он будет представлен в правительство, которое внесет его в Госдуму.