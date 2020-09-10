WSJ узнала о поисках компромисса между TikTok и Белым домом

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Владелец сервиса обмена короткими видео TikTok - ByteDance - обсуждает с администрацией США варианты, которые позволили бы избежать полной продажи американских операций компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Такая возможность обсуждалась уже несколько месяцев, однако она стала особенно актуальной после решения Пекина ограничить экспорт определенных технологий, которое поставило под вопрос возможность продажи операций TikTok, отмечают собеседники издания.

По их словам, вопрос о продаже американского бизнеса TikTok по-прежнему рассматривается наряду с другими вариантами, в числе которых своего рода реструктуризация операций.

Озабоченность представителей правительства США вызывает, прежде всего, вопрос безопасности данных пользователей, которые собирает приложение TikTok, и их хранения вне досягаемости китайских властей, отмечают источники, знакомые с ходом переговоров.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что операции TikTok в стране должны быть проданы американской компании, и пока неясно, удовлетворят ли его альтернативные варианты. Позиция китайских властей также неизвестна, пишет WSJ.

Минфин США "сфокусирован в данный момент исключительно на переговорах, связанных с продажей TikTok в соответствии с указом, подписанным Трампом 14 августа", заявили в пресс-службе ведомства.

6 августа Трамп издал указ, предусматривающий блокировку TikTok в США через 45 дней, если американские операции сервиса не будут проданы американской компании. Таким образом, он дал ByteDance время до 20 сентября на заключение сделки.

14 августа вышел новый указ президента, который ограничил срок завершения потенциальной сделки 90 днями, то есть она должна быть завершена до 12 ноября.

TikTok пытается оспорить указы в суде.

Основным претендентом на приобретение операций TikTok считался консорциум Microsoft Corp. и Walmart Inc., среди других потенциальных покупателей назывались Oracle Corp. и Twitter Inc.

Переговоры осложнились после того, как в конце августа Китай объявил о введении ограничений на экспорт технологий в сфере искусственного интеллекта (AI), в том числе технологий анализа текста, распознавания речи и голоса, а также систем рекомендации контента - экспорт этих технологий из КНР теперь не может осуществляться без лицензии китайских властей. ByteDance была вынуждена взять паузу, чтобы оценить, каким образом новые ограничения могут повлиять на сделку.