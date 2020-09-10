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Росприроднадзор подал иск к "Норникелю" на 148 млрд руб.

Росприроднадзор подал иск к "Норникелю" на 148 млрд руб.
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Росприроднадзор подал иск к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (входит в "Норникель") на 148 млрд рублей о возмещении вреда окружающей среде, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Иск подан в Арбитражный суд Красноярского края.

Авария на ТЭЦ

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов. Они попали на почву, в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Происшествие стало вторым крупнейшим в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация загрязнения заняла шесть лет.

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Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд). Ведомство направило требование о добровольном возмещении ущерба "дочке" "Норникеля" - АО "НТЭК".

"Норникель" предложил Росприроднадзору уточнить размер ущерба после завершения ликвидационных работ. Компания рассчитывала добиться внесудебного урегулирования вопроса, основываясь на выводах совместной с Росприроднадзором рабочей группы.

"Норникель" также заявлял, что оспорит размер вреда, считая, что Росприроднадзор ошибочно использовал максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. Корпорация считает это необоснованным, так как начала ликвидацию последствий незамедлительно. По мнению "Норникеля", некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, поскольку она была рассчитана до окончания сбора разлившегося в этом районе горючего.

Спорным также является вопрос о том, могут ли учитываться расходы на ликвидацию последствий аварии в оценке ущерба окружающей среде.

Разлив топлива в Норильске

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Норникель Норильск Росприроднадзор Красноярск

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