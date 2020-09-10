В Петербурге ежедневно 200 человек с COVID-19 попадают в больницу

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Больницы Санкт-Петербурга ежедневно принимают примерно по 200 человек с диагнозом COVID-19, сообщил журналистам первый зампредседателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"За предыдущие сутки у нас госпитализировано 215 жителей Петербурга и четверо жителей Ленинградской области. Неделей раньше было госпитализировано 198 человек, еще неделю назад - 195 человек. В среднем за неделю на 130-150 человек госпитализируют больше, чем за предыдущую", - сказал Сарана.

Он добавил, что в городе сегодня развернуты около 3,5 тысяч коек для приема больных COVID-19, в том числе 590 детских. Свободны 15% коек для взрослых и 29% коек для детей. На аппарате ИВЛ находятся 72 больных с подтвержденных COVID-19 и 52 человека с внебольничной пневмонией.

"Мы видим небольшой устойчивый подъем по количеству пациентов средней и тяжелой степени с COVID-19 и подозрением, которые госпитализируются в больницы. Ежедневный рост - примерно на 15-20 человек, но говорить о резком эпидемическом подъеме мы не можем", - резюмировал представитель комитета.