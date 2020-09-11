"Норникель" счел преждевременным иск Росприроднадзора на 148 млрд руб.

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Норильский никель" считает обращение Росприроднадзора с иском в суд о возмещении вреда окружающей среде в размере 147,78 млрд рублей преждевременным, следует из заявления на сайте компании.

В "Норникеле" указывают, что экспертиза объемов собранных нефтепродуктов еще не проведена.

"По-прежнему считаем, что только после завершения работ и экспертизы можно точно определить количество топлива, которое попало в водные объекты и почву, а значит определить корректную сумму ущерба", - говорится в заявлении.

В четверг Енисейское управление Росприроднадзора подало иск в Арбитражный суд Красноярского края к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в "Норникель") о возмещении 147,784 млрд рублей ($1,94 млрд по текущему курсу).

Ранее "Норникель" выражал надежду на досудебное урегулирование, предлагая Росприроднадзору уточнить размер ущерба экосистеме после завершения ликвидационных работ. Итоговая сумма, по мнению "Норникеля", должна учитывать затраты на устранение загрязнения и восстановление окружающей среды (такую возможность дает статья 78 закона об охране окружающей среды). Добиться компромисса "Норникель" рассчитывал в рамках совместной с Росприроднадзором рабочей группы, созданной согласно приказу Минприроды.

При этом "Норникель" в отчетности за первое полугодие отразил резерв в $2,13 млрд под экологические требования.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце августа также высказывал надежду на досудебное урегулирование вопроса о вреде окружающей среде в результате аварии в Норильске.

Авария на ТЭЦ в Норильске

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов, которые попали в почву, а также в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

"Норникель" не согласен с расчетом суммы ущерба. Компания полагает, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. С учетом того, что компания начала ликвидацию последствий незамедлительно, применение штрафного коэффициента необоснованно, считает "Норникель". По мнению компании, некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, поскольку она была рассчитана до окончания сбора разлившегося в этом районе горючего.