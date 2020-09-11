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В Приморье снова объявлено штормовое предупреждение

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Примгидромет распространил штормовое предупреждение в связи с надвигающимся на регион циклоном, который вызовет сильные дожди.

"В связи с развитием над Японским морем активного циклона и смещением его вблизи южного побережья днем 13, ночью и утром 14 сентября в южной половине Приморского края пройдут сильные дожди, местами очень сильные. Общее количество осадков может достигнуть 40 - 60% от нормы за месяц", - говорится в сообщении Примгидромета.

Во Владивостоке ожидается усиление ветра до 15-22 м/с. В Заливе Петра Великого и югу района мыс Поворотный - мыс Золотой ожидается высота волн 2,5-4 метров, на побережье - подъем уровня моря, близкий к критическому.

Дожди также вызовут новую волну паводков на реках южных и юго-восточных районов края, уровень воды может подняться на 0,5-1,5 м, на отдельных малых реках- до 2,3 м.

Ранее на край обрушились тайфуны "Майсак", "Хайшен", которые осложнили паводковую обстановку, были размыты дороги, нарушено энергоснабжение, ураганным ветром повреждены кровли домов.

После тайфунов режим ЧС действует Уссурийском и Партизанском городских округах, а также в Партизанском, Надеждинском, Шкотовском, Пограничном, Октябрьском, Хасанском и Ханкайском районах. На территории Находкинского городского округа режим ЧС был снят накануне, 10 сентября. Восстановительные работы продолжаются.

Приморский край

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