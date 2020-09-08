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Тайфун "Хайшен" оставил без света почти 6 тысяч человек в Приморье

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Энергоснабжение 17 населенных пунктов в Приморье нарушено из-за тайфуна "Хайшен", там без света остались около 5 870 человек, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

Температура воздуха в Приморье - 21 градус. Ведутся восстановительные работы.

Тайфун "Хайшен" принес в Приморье сильные дожди и штормовой ветер, в некоторых районах выпало около месячной нормы осадков. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в результате оказались подтоплены дороги, жители четырех районов края остались без электричества. Аварии на сетях ликвидируют 40 бригад энергетиков.

По данным Примгидромета, во вторник утром тайфун ослабел до обычного циклона и продолжит смещаться над северо-востоком Китая в направлении Харбина.

Днем ранее "Хайшен" обрушился на Японию. Более 1,6 млн человек в шести префектурах на юго-западе страны получили приказ о немедленной эвакуации. Рекомендации об эвакуации были выданы еще почти 6 млн человек в 11 префектурах Японии.

Приморский край Хайшен

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