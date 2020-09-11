Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:43Заразились
на 10.09В России 1 046 370+5 363В мире 28 161 885+298 152

Полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске оппозиционера Алексея Навального перед тем, как он почувствовал себя плохо во время полета в Москву, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

В РоссииСМИ сообщили об усилении охраны Навального на случай нового покушенияСМИ сообщили об усилении охраны Навального на случай нового покушенияЧитать подробнее

"Среди них (мест пребывания - ИФ) - гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту города Томска. Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах. Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что полицейские опросили пять из шести человек, которые сопровождали Навального во время поездки, среди которых Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.

"В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа она вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. Ее местонахождение устанавливается", - отмечается в сообщении.

Следователи также устанавливают местонахождения пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным, и его лечащего врача.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Хроника 20 августа – 11 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Томск МВД РФ

Новости по теме

Новости

РФ попросит Берлин о допуске российских специалистов на допрос Навального

В регионах России началось трехдневное голосование на выборах

Что случилось этой ночью: пятница, 11 сентября

"Норникель" счел преждевременным иск Росприроднадзора на 148 млрд руб.

Что произошло за день: четверг, 10 сентября

Россия откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни

ДТП с участием Михаила Ефремова

Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова

Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова

СКР счел замминистра Тихонова организатором хищения более 600 млн руб.

Суд передал государству имущество экс-главы Марий Эл на 375 млн руб.

Суд передал государству имущество экс-главы Марий Эл на 375 млн руб.

МВД подготовит законопроект об упрощенном получении гражданства РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');