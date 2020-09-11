Полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске оппозиционера Алексея Навального перед тем, как он почувствовал себя плохо во время полета в Москву, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

"Среди них (мест пребывания - ИФ) - гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту города Томска. Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах. Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что полицейские опросили пять из шести человек, которые сопровождали Навального во время поездки, среди которых Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.

"В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа она вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. Ее местонахождение устанавливается", - отмечается в сообщении.

Следователи также устанавливают местонахождения пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным, и его лечащего врача.