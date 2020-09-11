Полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске оппозиционера Алексея Навального перед тем, как он почувствовал себя плохо во время полета в Москву, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
"Среди них (мест пребывания - ИФ) - гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту города Томска. Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах. Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль", - говорится в пресс-релизе.
Также сообщается, что полицейские опросили пять из шести человек, которые сопровождали Навального во время поездки, среди которых Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.
"В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа она вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. Ее местонахождение устанавливается", - отмечается в сообщении.
Следователи также устанавливают местонахождения пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным, и его лечащего врача.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.
2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти потребовали доказательств от немецкой стороны.
7 сентября в Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.