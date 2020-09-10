СМИ сообщили об усилении охраны Навального на случай нового покушения

Политику становится лучше, он может говорить и может вспомнить, что с ним происходило

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Берлине полиция усилила охрану политика Алексея Навального, который лечится в клинике Charite, пишут Spiegel, The Insider и Bellingcat, ссылаясь на источники.

Навального теперь держат под наблюдением непосредственно на территории больницы. По оценке Spiegel, это означает, что политику стало лучше и полиция хочет предотвратить дальнейшие попытки покушения: " Если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей".

Источники говорят, что политик снова может говорить и, вероятно, может вспомнить, что с ним происходило до того, как он потерял сознание в самолете 20 августа. Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением, пишет издание.

Омские врачи, которые лечили политика первые два дня, говорят, что следов яда в его организме не обнаружено, и что ему стало хуже из-за нарушения углеводного обмена. В Германии доверяют выводам лаборатории бундесвера, которая считает, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Клиника Charite сообщила 7 сентября, что Навальному стало лучше, его вывели из искусственной комы и он начал реагировать на слова.

Издание Zeit утверждает, что в ситуации с политиком было задействовано "новое вещество из группы "Новичок" – мощное, однако действующее медленнее, чем уже известные яды. Германские эксперты обнаружили следы этого ОВ на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, которую он взял с собой в самолет. Они считают, что он выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, которые экстренно сели в Омске, и благодаря омским врачам, которые ввели ему атропин.