Лидер ЕР Томска не увидел катастрофы в потере большинства в гордуме

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь отделения "Единой России" в Томске Владимир Резников не видит катастрофы в том, что партия потеряла большинство в городской думе, но считает, что появление оппозиционного большинства усложнит принятие важных решений.

"Огромные сложности возникнут, потому что есть у людей недопонимание. В том числе по бюджетным вопросам. Вот, один думает, что победил на выборах и решит проблему с железнодорожным переездом. Да ничего он не решит", - сказал он.

"На критике они ничего не построят. Но с этими людьми надо работать, это же все равно наши люди", - добавил единоросс.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что, по его мнению, выборы прошли абсолютно прозрачно и легитимно. Через пресс-службу он назвал задачей всех победителей оправдать доверие избирателей.

"Партия "Единая Россия" стала лидером во всех 20 муниципальных образованиях Томской области, включая областной центр. Но успеха добились и другие парламентские партии, которые ориентированы на конструктивное решение проблем. Обращает на себя внимание и большой успех в Томске новой партии - "Новые люди", он, безусловно, говорит о потребности томичей в обновлении", - отметил глава региона.

В МВД заявили, что не выявили нарушений, способных повлиять на результаты выборов.

По данным горизбиркома, по единому избирательному округу список кандидатов "Единой России" набрал 24,46% голосов, КПРФ - 17,54%, "Новые люди" - 15,02%, ЛДПР - 14,36%, "Справедливая Россия" - 11,19%, "Яблоко" - 9,34%, "Партия Роста" - 5,32%. В одномандатных округах единороссы выиграли только в восьми из 27 округов. Остальные представляют оппозиционные партии или выдвигались без привязки к какому-либо политическому объединению. В частности, в думу прошли два сотрудника местного штаба Алексея Навального.

В городской думе "Единая Россия" получает 11 мест из 37, КПРФ - восемь, самовыдвиженцы - шесть, "Справедливая Россия", "Новые люди" и "Яблоко" - по три, ЛДПР - два, "Партия Роста" - одно. В предыдущем созыве у единороссов был 21 мандат из 35, при этом во фракцию "Единой России" входило 30 депутатов.