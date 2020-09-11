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В Берлине не расценивают ситуацию с Навальным как двусторонний вопрос

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Берлине случившееся с Алексеем Навальным не считают вопросом двусторонних отношений ФРГ и России, поэтому германское правительство обратилось в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил представитель германского кабинета министров Штеффен Зайберт.

Навальный попал в больницу

"Речи не идет о двусторонней германо-российской проблеме или теме, речь идет о преступлении, которое было совершено в России с применением химического нервно-паралитического боевого вещества, которое запрещено в мире. Веществе из группы веществ, которые запрещены. ОЗХО - логичный собеседник в этой ситуации. Поэтому мы находимся в контакте с ОЗХО", - сказал он.

Зайберт выразил надежду на скорейшее выздоровление российского оппозиционера.

"Мы, конечно, не можем делать здесь заявлений о состоянии здоровья, но в СМИ сообщали, и об этом я хочу сейчас сказать, что господин Навальный больше не в коме и может разговаривать. Хотел бы от имени федерального правительства сказать, что для нас это большое облегчение, мы надеемся, что он поправится как можно скорее и полностью", - заявил чиновник.

Ранее правительство Германии заявило, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом группы "Новичок" и информация об этом будет передана в ОЗХО. Оснований для передачи данных России напрямую в Берлине не видят.

10 сентября российский постпред в ОЗХО Александр Шульгин отметил, что, по его данным, материалы по Навальному в организацию на тот момент еще не поступили. На следующий день глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ОЗХО получило только сообщение об отравлении Навального "Новичком", но ничего более.

Он призвал Берлин обосновать обвинения в адрес России по ситуации с Навальным.

"Надеюсь, эти все-таки нелепые действия будут прекращены, и Германия хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности, выполнит свои обязательства по договору с Российской Федерацией, - сказал министр. - Тем более, что от нас требуют расследования, а оказывается, все те, кто сопровождал Навального, потихоньку тоже в Германию перебираются. Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли, поэтому в интересах наших германских коллег все-таки свое реноме защитить и предоставить всю необходимую информацию, которая хоть как-то проливала бы свет на их абсолютно пока голословные обвинения".

Хроника 20 августа – 11 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Германия ОЗХО Алексей Навальный Штеффен Зайберт Новичок Сергей Лавров

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