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В Берлине убеждены, что у России есть все для расследования инцидента с Навальным

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - У России есть все необходимое для расследования случившегося с Алексеем Навальным, заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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Ранее в пятницу он сказал журналистам, что в Берлине не считают эту проблему исключительно двусторонней, поэтому обратились в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) с информацией об использовании запрещенного вещества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 11 сентября, что Россия может направить Германии дополнительные запросы по линии правоохранительных органов для выяснения ситуации с Навальным.

"По вопросам разбирательства, которое идет по берлинскому пациенту, мы ожидаем ответа на наш запрос. Не исключаем, что будут и дополнительные запросы по линии других правоохранительных ведомств, которые выполняют действия в рамках доследственной проверки", - сказал он.

"У федерального правительства нет соответствующего запроса российского правительства", - сказал на это Зайберт.

По словам Пескова, России не нравится, когда ей извне пытаются диктовать, как расследовать инцидент с Навальным.

"Нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры, в какой момент и на основании чего начинать", - сказал чиновник.

Комментируя слова журналиста о том, что "мир не понимает, почему Россия отказывается полноценно расследовать с привлечением правоохранительных органов инцидент" с Навальным, он заметил, что в России "аналогичным образом искренне не понимают саму постановку вопроса".

"Мы уже неоднократно говорили, что де-факто проверки и расследование происходящего осуществляется в рамках процедуры, которая на юридическом языке называется "доследственная проверка". Наши соответствующие органы расследуют это происшествие", - сказал он.

"Мы не можем с правовой точки зрения назвать эти проверочные и следственные действия уголовным делом на основе анализов германской лаборатории, тем более, лаборатории армии ФРГ. Это просто невозможно юридически. Так же, как в ФРГ, наверное, невозможно возбудить уголовное дело на основе анализов, которые взяли в нашем военном госпитале. Это юридический нонсенс", - объяснил пресс-секретарь.

"Что касается проверочных действий, то они есть, наши следственные органы работают. У них есть вопросы, появляются новые вопросы. Мы очень надеемся, что получим информацию от наших германских коллег. Эта информация поможет продвинуться дальше", - сказал Песков.

Доследственную проверку проводит транспортная полиция. 11 сентября управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу отчитались, что восстановлена хронология пребывания Навального в Томске и установлены все, кто его сопровождал и с ним общался.

Алексей Навальный Дмитрий Песков Штеффен Зайберт МВД Германия ОЗХО Новичок

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