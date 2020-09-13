Врио губернатора Камчатки остался в лидерах после обработки 86% голосов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов продолжает лидировать на выборах главы региона.

Согласно данным ЦИК, после обработки 85,76% протоколов участковых избирательных комиссий в поддержку Солодова проголосовали 80,46% избирателей, пришедших на участки.

За ним следует кандидат от ЛДПР Валерий Калашников с 6,70% голосов, далее - представитель "Справедливой России" Дмитрий Бобровских (5,90%).

У Максима Близнюкова ("Партия Роста") 2,62% голосов, Александр Остриков ("Патриоты России") набрал пока 2,23%.

По данным на 18:00 (09:00 по московскому времени), средняя явка составила 35,5% против 28,09% на предыдущих аналогичных выборах в 2015 году.

Для победы на выборах губернатора Камчатского края кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателей.