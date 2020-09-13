Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
на 13.09В России 1 062 811+5 449В мире 28 759 036+277 623

Врио губернатора Камчатки остался в лидерах после обработки 86% голосов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов продолжает лидировать на выборах главы региона.

Согласно данным ЦИК, после обработки 85,76% протоколов участковых избирательных комиссий в поддержку Солодова проголосовали 80,46% избирателей, пришедших на участки.

За ним следует кандидат от ЛДПР Валерий Калашников с 6,70% голосов, далее - представитель "Справедливой России" Дмитрий Бобровских (5,90%).

У Максима Близнюкова ("Партия Роста") 2,62% голосов, Александр Остриков ("Патриоты России") набрал пока 2,23%.

По данным на 18:00 (09:00 по московскому времени), средняя явка составила 35,5% против 28,09% на предыдущих аналогичных выборах в 2015 году.

Для победы на выборах губернатора Камчатского края кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателей.

ЦИК РФ Камчатский край Владимир Солодов

Новости по теме

Новости

В МВД России не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Губернатор назвал "самостроем" сгоревший в Краснодаре дом

Опрос показал лидерство Гольдштейна на выборах губернатора ЕАО

Опрос показал лидерство Гольдштейна на выборах губернатора ЕАО

В ЦИК Чувашии сообщили о множестве сигналов о нарушениях

Врио губернатора Камчатки Солодов вышел в лидеры голосования

Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО

Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО

В Новороссийске задержали главу отделения "Справедливой России"

Белорусско-российские учения "Славянское братство" начнутся 14 сентября

Белорусско-российские учения "Славянское братство" начнутся 14 сентября

Памфилова рассказала о регионах с самой высокой явкой на выборах

Пандемия коронавируса

В России коронавирус за сутки выявлен еще у 5 449 человек

В России коронавирус за сутки выявлен еще у 5 449 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');