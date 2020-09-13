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На Камчатке завершилось голосование на выборах губернатора

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные участки закрылись на Камчатке, где проходило голосование на выборах губернатора Камчатского края, сообщили "Интерфаксу" в региональной избирательной комиссии.

"В 20:00 по местному времени (11:00 по Москве) голосование на избирательных участках завершилось, начался подсчет голосов", - сказал представитель избиркома края.

Он отметил, что, по данным на 18:00 (09:00 по Москве), на выборах главы региона проголосовало 80 772 человека, или 35,5% процентов от общего числа избирателей, которое составляет 233 570 человек.

В лидерах по явке - Пенжинский район (85,25%), на втором месте - Алеутский район (79,12%), на третьем - Соболевский район (70,04%).

На пост губернатора Камчатского края претендуют пять кандидатов - самовыдвиженец Владимир Солодов, Максим Близнюков ("Партия Роста"), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").

Победит кандидат, набравший 50% голосов плюс один голос. Если же никто не наберет такое количество голосов, то будет назначен второй тур голосования.

Камчатский край

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