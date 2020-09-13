Врио губернатора Камчатки Солодов вышел в лидеры голосования

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов опережает соперников на выборах главы региона после обработки 30,38% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных Центризбиркома (ЦИК).

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, Солодов набирает 79,49% голосов.

Второе место занимает Валерий Калашников с 7,42%, третьим идет Дмитрий Бобровских (5,85%). Для победы кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателей.

По данным на 18:00 (9:00 по московскому времени), средняя явка составила 35,5% против 28,09% на предыдущих аналогичных выборах в 2015 году.

На пост губернатора Камчатского края претендуют пять кандидатов: Солодов, Максим Близнюков ("Партия Роста"), Бобровских ("Справедливая Россия"), Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").

Солодов был назначен врио губернатора Камчатского края в начале апреля после того, как президент РФ Владимир Путин принял отставку Владимира Илюхина по собственному желанию.