Кобзев уверенно побеждает на выборах главы Иркутской области

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области, самовыдвиженец Игорь Кобзев лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 97,25% протоколов, следует из данных на информационном табло избирательной комиссии региона.

Кобзев набирает 60,66% голосов. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Михаил Щапов набирает 25,69% голосов. Третьим идет Геннадий Щадов от "Коммунистической партии социальной справедливости" с 4,34%, следом Лариса Егорова от "Справедливой России" с 4,15% и Андрей Духовников от ЛДПР с 2,58%.

По предварительным данным, явка на выборах составила 32%.

Досрочные выборы губернатора проходили три дня. 11 и 12 сентября шло досрочное голосование, 13 сентября был основной день голосования.

Предыдущим главой региона являлся Сергей Левченко, избранный в 2015 году от КПРФ. Он выиграл выборы в два тура у представителя "Единой России", на тот момент действующего губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко.

12 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста главы региона по его собственному желанию и назначил врио губернатора Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.

10 июня депутаты Законодательного собрания Иркутской области назначили досрочные выборы губернатора региона на единый день голосования в 2020 году - 13 сентября.