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Досрочные выборы губернатора Иркутской области назначены на 13 сентября

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду, 10 июня, назначили досрочные выборы губернатора региона на единый день голосования в 2020 году - 13 сентября.

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"Проект постановления о назначении досрочных выборов губернатора принят на сессии", - сказал председатель Заксобрания Александр Ведерников.

Из 43 присутствовавших депутатов 32 проголосовали "за", четыре - "против", шестеро воздержались, один не голосовал.

12 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста главы региона по его собственному желанию и назначил врио губернатора Игоря Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.

20 мая Кобзев заявил о готовности пойти на выборы главы региона.

Согласно действующему законодательству, в выборах губернатора области могут участвовать кандидаты избирательных объединений и самовыдвиженцы.

Иркутская область Сергей Левченко Игорь Кобзев

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