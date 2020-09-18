Кобзев вступил в должность губернатора Иркутской области

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Избранный губернатором Иркутской области Игорь Кобзев на заседании Законодательного собрания региона в пятницу принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу области.

"Вступая в должность губернатора Иркутской области, клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора Иркутской области, защищать интересы населения Иркутской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Иркутской области", - принес присягу Кобзев.

"Кобзев Игорь Иванович официально вступил в должность губернатора Иркутской области", - сказал председатель Заксобрания Александр Ведерников.

Согласно ст. 60 Устава Иркутской области, гражданин РФ, избранный губернатором региона, считается вступившим в должность с момента принесения им присяги.

Досрочные выборы губернатора Иркутской области проходили в трехдневный срок - 11, 12 (досрочное голосование) и 13 сентября (единый день голосования).

По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий из пятерых кандидатов победу на выборах губернатора одержал самовыдвиженец Кобзев, он набрал 60,79% голосов, или 369 тыс. 759.

Вторым идет кандидат от КПРФ Михаил Щапов с 25,5% голосов (155 тыс. 66), затем Геннадий Щадов от КПСС с 4,33% (26 тыс. 345), Лариса Егорова от "Справедливой России" с 4,13% (25 тыс. 132), Андрей Духовников от ЛДПР с 2,6% (15 тыс. 807).

Явка на выборах составила 32,63%.

Избирательная комиссия области на заседании в среду официально подвела итоги досрочных выборов губернатора региона, признав их "состоявшимися и действительными".

Предыдущий губернатор Сергей Левченко в декабре 2019 года ушел в отставку по собственному желанию. Врио главы Иркутской области был назначен Кобзев, который до этого работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.