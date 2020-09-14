Пока результаты выборов в РФ были отменены только на одном участке

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В настоящее время итоги голосования на выборах в регионах РФ отменены на одном участке, который находится в Липецке.

"По имеющейся у нас информации, на текущий момент в Липецкой области полностью отменены итоги голосования на избирательном участке в связи с нарушением, которые не позволили с достоверностью определить волеизъявление избирателей", - сказала Памфилова на пресс-конференции.

По ее словам, "на участке 2332 Липецка якобы фиксировались вбросы бюллетеней неустановленными лицами". Она уточнила, что пока информация есть только по одному случаю отмены итогов голосования, "другой информации нет".

Глава ЦИК сообщила, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, отсматривают камеры наблюдения, изучают избирательную документацию. "В любом случае выборы там, собственно говоря, отменены", - подчеркнула Памфилова.

Кроме того, она рассказала, что в ходе выборов в некоторых регионах были признаны недействительными часть бюллетеней из сейф-пакетов, которые использовались при досрочном голосовании.

По словам Памфиловой, такие решения были приняты на четырех участках в Коми, на шести участках в Новосибирской области, на семи участках в Белгородской области, на одном участке в Тамбовской области, на одном участке в Московской области (в Электростали), на одном в Астраханской области, на одном в Костромской области, на одном в Республике Марий-Эл, на одном в Ивановской области, на одном в Ростовской, на одном в Оренбургской, на одном в Нижегородской, на двух в Орловской, на одном в Краснодарском крае, и на одном в Саратовской области.

"В основном это наши комиссии сами решительно отменяли при возникновении сомнений", - пояснила Памфилова.

Ранее в ходе пресс-конференции Памфилова также заявила, что выборы в России прошли практически без серьезных нарушений.

"Пока по предварительным итогам каких-то серьезных нарушений было минимальное количество. Меньше чем когда бы то ни было. Кампания прошла спокойно, чисто и очень достойно в основном", - отметила глава ЦИК РФ.

В России 13 сентября прошел Единый день голосования - порядка 9 тыс. избирательных кампаний разного уровня в 83 субъектах страны. 11-12 сентября проходило досрочное голосование.