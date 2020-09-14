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ЛДПР направила в ЦИК 79 жалоб по итогам единого дня голосования

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ЛДПР направила в ЦИК РФ 79 жалоб о нарушениях по итогам единого дня голосования, заявил в понедельник лидер партии Владимир Жириновский.

"Вот от нас 79 жалоб: вброс бюллетеней..., а фальсификация итогового голосования - 18 случаев, подкуп избирателей - 5. Незаконная агитация - 10 случаев, нарушение голосования вне помещения - 4 случая, нарушение порядка голосования - 6, порча имущества кандидата - 1 случай, нарушение прав избирателей - 3 случая, нарушение прав членов комиссий и иные - 22 случая. Подвоз избирателей на досрочное голосование, "карусели", нападение на кандидатов в депутаты городского совета Новосибирска, угроза расправой", - сказал Жириновский на пресс-конференции партии по итогам единого дня голосования.

В свою очередь член президиума ЛДПР Александр Курдюмов отметил, что из-за двухдневного досрочного голосования явка в день выборов 13 сентября была крайне низкой.

"Очень серьезное изменение на этих выборах произошло по досрочному голосованию. Мы видим, что процент пришедших досрочно где-то даже превышает процент пришедших в день голосования. Пензенская область - досрочно 41%, а всего на 18 часов было 53%. Татарстан досрочно - 54%, а на 18 часов было 73%. Если мы убираем досрочное голосование и смотрим, сколько пришло на выборы в день голосования, то явка очень маленькая", - сказал Курдюмов.

По мнению депутата, в дни предварительного голосования явку обеспечили в основном "бюджетники, военные, кто связан с администрацией".

"Обычные граждане в основном приходят именно в день голосования, и мы сейчас проведем анализ, и уже сегодня-завтра у нас будет процент и количество людей, которые пришли в день голосования, вот это действительно будет правильный процент и правильное количество людей", - считает Курдюмов.

Ранее в понедельник глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в РФ прошли с минимальным количеством серьезных нарушений, итоги голосования пока что отменены только на одном участке - в Липецке.

Владимир Жириновский ЛДПР Александр Курдюмов

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