ЦИК зафиксировал минимум серьезных нарушений на прошедших в РФ выборах

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Прошедшие выборы в России прошли практически без серьезных нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Пока по предварительным итогам каких-то серьезных нарушений было минимальное количество. Меньше чем когда бы то ни было. Кампания прошла спокойно, чисто и очень достойно в основном", - сказала Памфилова на итоговой пресс-конференции.

По ее словам, случаи, когда отменялись результаты выборов были, но это больше свидетельствует о высоких требованиях к чистоте избирательной кампании.

"Там, где у нас отменяются результаты голосования или признаются недействительными - это свидетельствует только о том, что как никогда жестко мы подходим, то есть требования наши как никогда жестки именно к достоверности, определенности и чистоте волеизъявления", - подчеркнула Памфилова.

"Именно поэтому, где коллеги принимали соответствующее решение, их не так мало, но это свидетельствует не о том, что было много нарушений, а о том, что ужесточились наши требования", - добавила председатель ЦИК.

В свою очередь в Росгвардии "Интерфаксу" заявили, что нарушений общественного порядка во время единого дня голосования (ЕДГ) не допущено, ведомство "в полном объеме" выполнило возложенные на него задачи по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения ЕДГ.

Там добавили, что около 9 тыс. военнослужащих и сотрудников ведомства приняли участие в выполнении задач по обеспечению безопасности на участках для голосования в разных регионах страны.

На соответствие антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности проведено более 52 тыс. обследований мест голосования и хранения избирательной документации.

"Должностными лицами территориальных органов Росгвардии проведено около 300 тыс. проверок обеспечения условий сохранности оружия у граждан, проживающих вблизи мест проведения голосования", - говорится в сообщении.

В России 13 сентября прошел Единый день голосования - порядка 9 тыс. избирательных кампаний разного уровня в 83 субъектах страны. 11-12 сентября проходило досрочное голосование.