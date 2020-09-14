Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:37Заразились
на 14.09В России 1 068 320+5 509В мире 28 902 753+143 717

ЦИК зафиксировал минимум серьезных нарушений на прошедших в РФ выборах

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Прошедшие выборы в России прошли практически без серьезных нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Пока по предварительным итогам каких-то серьезных нарушений было минимальное количество. Меньше чем когда бы то ни было. Кампания прошла спокойно, чисто и очень достойно в основном", - сказала Памфилова на итоговой пресс-конференции.

По ее словам, случаи, когда отменялись результаты выборов были, но это больше свидетельствует о высоких требованиях к чистоте избирательной кампании.

"Там, где у нас отменяются результаты голосования или признаются недействительными - это свидетельствует только о том, что как никогда жестко мы подходим, то есть требования наши как никогда жестки именно к достоверности, определенности и чистоте волеизъявления", - подчеркнула Памфилова.

"Именно поэтому, где коллеги принимали соответствующее решение, их не так мало, но это свидетельствует не о том, что было много нарушений, а о том, что ужесточились наши требования", - добавила председатель ЦИК.

В свою очередь в Росгвардии "Интерфаксу" заявили, что нарушений общественного порядка во время единого дня голосования (ЕДГ) не допущено, ведомство "в полном объеме" выполнило возложенные на него задачи по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения ЕДГ.

Там добавили, что около 9 тыс. военнослужащих и сотрудников ведомства приняли участие в выполнении задач по обеспечению безопасности на участках для голосования в разных регионах страны.

На соответствие антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности проведено более 52 тыс. обследований мест голосования и хранения избирательной документации.

"Должностными лицами территориальных органов Росгвардии проведено около 300 тыс. проверок обеспечения условий сохранности оружия у граждан, проживающих вблизи мест проведения голосования", - говорится в сообщении.

В России 13 сентября прошел Единый день голосования - порядка 9 тыс. избирательных кампаний разного уровня в 83 субъектах страны. 11-12 сентября проходило досрочное голосование.

Элла Памфилова ЦИК

Новости по теме

Новости

Еще три партии смогут не собирать подписи на выборах в Госдуму

Еще три партии смогут не собирать подписи на выборах в Госдуму
Пандемия коронавируса

За сутки в 83 регионах РФ выявлено 5 509 новых заболевших коронавирусом

За сутки в 83 регионах РФ выявлено 5 509 новых заболевших коронавирусом
Навальный попал в больницу

ФРГ получила подтверждение отравления Навального "Новичком" от независимых лабораторий

ФРГ получила подтверждение отравления Навального "Новичком" от независимых лабораторий

Сенатор Олег Морозов вернется в Госдуму по итогам довыборов

Лидер ЕР Томска не увидел катастрофы в потере большинства в гордуме

Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

Единороссы потеряли большинство в горсовете Новосибирска

Избирком объявил о победе врио главы Поморья на губернаторских выборах

Минниханов набирает почти 85% на выборах президента Татарстана

В Архангельской области врио губернатора набрал почти 70%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');