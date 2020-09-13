Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
на 12.09В России 1 057 362+5 488В мире 28 481 413+319 528

Единый день голосования стартует в России в воскресенье

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В России начинается Единый день голосования - в стране пройдет около 9 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 83 субъектах страны.

Выборы проходят в три дня, чтобы развести потоки людей и минимизировать риск заражения коронавирусом, как это было впервые опробовано на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Основной день голосования - 13 сентября, в предыдущие два дня было досрочное голосование.

13 сентября выборы будут проходить только на избирательных участках. 11 и 12 сентября голосование проводилось как на избирательных участках, так и вне помещений для голосования - на придомовых территориях, территориях общего пользования. Также в эти дни проходило надомное голосование.

В четырех регионах идут дополнительные выборы депутатов Госдумы - в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях. В последних двух проводится эксперимент по электронному голосованию через госуслуги.

В 18 субъектах избирают губернаторов. Это Севастополь, Чувашия, Коми, Татарстан, ЕАО, Пермский, Краснодарский и Камчатский края, Иркутская, Калужская, Архангельская, Ленинградская, Костромская, Смоленская, Пензенская, Тамбовская, Брянская и Ростовская области. К сентябрю истекают полномочия глав регионов, избранных или переизбранных в 2015 году. Если губернатор края ушел отставку после 13 июня 2020 года, перевыборы приурочат к сентябрю 2021 года.

В 11 регионах выберут областные парламенты, в 22 - в городские.

В выборах принимают участие выдвиженцы от 36 партий. Задействовано будет порядка 56 тыс. избирательных участков.

В Москве пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных советов районов Марьино и Бабушкинского. В столице участки для голосования работают только 13 сентября.

Единый день голосования с 2006 года проходит во второе воскресенье сентября.

Россия

Новости

Что произошло за день: суббота, 12 сентября

Навальный попал в больницу

Россия пообещала отреагировать на возможные санкции из-за Навального

Россия пообещала отреагировать на возможные санкции из-за Навального
Пандемия коронавируса

Вакцину Sputnik V до понедельника получат все регионы России

Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрированы 5 488 новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрированы 5 488 новых случаев COVID-19

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Мишустин ввел минимальную плату за посещение федеральных заповедников

Что произошло за день: пятница, 11 сентября

Навальный попал в больницу

Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным "Новичком"

Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным "Новичком"

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');