Путин анонсировал ежемесячные совместные военные учения с Белоруссией

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия почти каждый месяц в течение ближайшего года будут проводить совместные мероприятия в оборонной сфере на территориях обеих стран, сообщил президент Владимир Путин в Сочи, где он принимает президента Александра Лукашенко.

"Как планировали раньше, так все и будем делать", - добавил он.

Он отметил, что 14 сентября начинаются учения в Белоруссии, которые были запланированы в 2019 году и которые продлятся несколько дней. Путин заверил, что после учений российские военные вернутся к местам постоянной дислокации.

Лукашенко добавил, что у Москвы и Минска могут быть разногласия по различным вопросам, но только не по теме обороны и безопасности.

"Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения. Мы проводили и будем проводить, - пообещал он. - Кто-то хочет - пусть присоединяется к этим учениям, кто-то не хочет - пусть не делает это".

Лукашенко отметил, что поручил главе Минобороны Белоруссии Виктору Хренину продумать программу совместных учений на годы вперед. Он предложил Путину дать такое же распоряжение министру обороны Сергею Шойгу.

"Зачем брязгать гусеницами у границ Союзного государства в Белоруссии? Зачем? Сложный период, ну потерпите. Пятнадцать километров от границ, в Литве выбросили недавно натовский батальон. Зачем это делать? Поэтому нам надо не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда все утихомиривали всех, чтоб провокаций не допустить, войны не будет и прочее, а мы оказались у разбитого корыта", - сказал Лукашенко.

"Нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности, они проводят учения, когда хотят. Поэтому мы так же, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, будем готовить свои армии, чтобы если, не дай бог, этому можно было противостоять", - добавил он.