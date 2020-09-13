Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
на 13.09В России 1 062 811+5 449В мире 28 759 036+277 623

Белорусско-российские учения "Славянское братство" начнутся 14 сентября

Белорусско-российские учения "Славянское братство" начнутся 14 сентября
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совместные тактические учения белорусских и российских военных "Славянское братство" пройдут с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в Белоруссии, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что решение о проведении учений было принято еще в октябре прошлого года в соответствии с планом международной деятельности на 2020 год. Их организуют ежегодно с 2015 года.

Там уточнили, что всего в учениях будет задействовано около 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. В ходе маневров десантники двух стран отработают взаимодействие и слаженность при выполнении тактических задач. Российские военные будут доставлены на место проведения маневров железнодорожным транспортом.

Учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Белоруссии.

Ранее, по сообщениям сербских СМИ, министр обороны страны Александр Вулин сообщил, что Сербия в ближайшие полгода не будет участвовать в международных военных учениях, в том числе по линии ОДКБ.

Как сообщил начальник пресс-службы Минобороны Белоруссии Игорь Гремешкевич, в министерстве не получали от сербской стороны информации об отказе от участия в учениях. В пресс-службе ОДКБ "Интерфаксу" заявили, что также не получали таких сообщений от Сербии.

Учения пройдут на фоне политического кризиса в Белоруссии. В стране почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Минобороны РФ Белоруссия

Новости по теме

Новости

Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО

В Новороссийске задержали главу отделения "Справедливой России"

Памфилова рассказала о регионах с самой высокой явкой на выборах

Пандемия коронавируса

В России коронавирус за сутки выявлен еще у 5 449 человек

В России коронавирус за сутки выявлен еще у 5 449 человек

Парламент НАО избрал Юрия Бездудного губернатором региона

Более 50 семей остались без крова из-за пожара в Краснодаре

Более 50 семей остались без крова из-за пожара в Краснодаре

На выборах пензенского губернатора проголосовали более 40% избирателей

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 сентября

Крупный пожар в восьмиэтажном доме в Краснодаре потушен

Площадь пожара в краснодарской восьмиэтажке превысила 4 тыс. кв. м

Площадь пожара в краснодарской восьмиэтажке превысила 4 тыс. кв. м
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');