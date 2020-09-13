Белорусско-российские учения "Славянское братство" начнутся 14 сентября

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совместные тактические учения белорусских и российских военных "Славянское братство" пройдут с 14 по 25 сентября на полигоне "Брестский" в Белоруссии, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что решение о проведении учений было принято еще в октябре прошлого года в соответствии с планом международной деятельности на 2020 год. Их организуют ежегодно с 2015 года.

Там уточнили, что всего в учениях будет задействовано около 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. В ходе маневров десантники двух стран отработают взаимодействие и слаженность при выполнении тактических задач. Российские военные будут доставлены на место проведения маневров железнодорожным транспортом.

Учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Белоруссии.

Ранее, по сообщениям сербских СМИ, министр обороны страны Александр Вулин сообщил, что Сербия в ближайшие полгода не будет участвовать в международных военных учениях, в том числе по линии ОДКБ.

Как сообщил начальник пресс-службы Минобороны Белоруссии Игорь Гремешкевич, в министерстве не получали от сербской стороны информации об отказе от участия в учениях. В пресс-службе ОДКБ "Интерфаксу" заявили, что также не получали таких сообщений от Сербии.

Учения пройдут на фоне политического кризиса в Белоруссии. В стране почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.