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Российские военные прибудут в Белоруссию на учения 16-17 сентября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные прибудут в Белоруссию на учения "Славянское братство-2020" ориентировочно 16-17 сентября, сообщил в понедельник "Интерфаксу" начальник пресс-службы белорусского Минобороны Игорь Гремешкевич.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия почти каждый месяц в течение ближайшего года будут проводить совместные военные учения на территориях обеих стран. По его словам, 14 сентября начинаются учения в Белоруссии, которые были запланированы в 2019 году и которые продлятся несколько дней.

Белоруссия Россия

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