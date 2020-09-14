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На незаконного краснодарского застройщика завели дело после пожара

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Краснодаре по факту крупного пожара в жилом многоквартирном доме.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по краю, речь идет о застройщике. 38-летний местный житель проходит по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

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"Следствие также даст оценку действиям должностных лиц, в полномочия которых входил контроль и надзор за организацией строительства многоквартирного дома и ввода объекта в эксплуатацию", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным следствия, в ночь на 13 сентября в одной из квартир дома по ул. Российская в Краснодаре вспыхнул пожар. Полностью выгорели 54 квартиры в деревянной мансарде здания. Площадь возгорания составила около 4,4 тыс. кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

Установлено, что причиной быстрого распространения огня послужило отсутствие брандмауэров (противопожарных преград) в мансарде, а сам мансардный этаж был построен без потолочного перекрытия, разделяющего объем помещений и подкровельное пространство.

Подозреваемый, по версии следствия, с 2010 по 2012 годы построил многоэтажку с многочисленными нарушениями, оформил право собственности на квартиры и продал их квартиры физическим лицам.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сгоревший в Краснодаре дом самовольной постройкой, построенной без необходимых разрешений и "узаконеной" по решению суда.

Краснодар СКР

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