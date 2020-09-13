Площадь пожара в краснодарской восьмиэтажке превысила 4 тыс. кв. м

Архивное фото Фото: Алексей Андронов/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пожар в восьмиэтажном жилом доме в Краснодаре локализован на площади 4,4 тыс. квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре по улице Российская горит мансардный этаж восьмиэтажного жилого дома. На тот момент площадь пожара составляла 2,5 тыс. квадратных метров.

Из дома были эвакуированы около 300 человек, для них подготовлен пункт временного размещения.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Главное управление МЧС России по региону в связи с пожаром переведено в режим ЧС.