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Крупный пожар в восьмиэтажном доме в Краснодаре потушен

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пожар в многоэтажном жилом доме в Краснодаре ликвидирован, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Полная ликвидация пожара - 07:43 мск", - уточнили в ведомстве.

Пожар произошел в ночь на воскресенье в восьмиэтажном жилом доме по улице Российская. Площадь возгорания составила 4,4 тыс. кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Эвакуированы 300 жильцов. Развернут пункт временного размещения в школе.

Начальник краевого главка МЧС России Олег Волынкин сообщил журналистам, что горела деревянная мансарда.

"Соответствующие компетентные органы будут разбираться, кто сдавал этот дом, кто разрешал строительство такого здания. Произошло стремительное распространение огня именно по мансардной пристройке", - отметил представитель МЧС.

Краснодар МЧС РФ

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