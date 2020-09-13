Губернатор назвал "самостроем" сгоревший в Краснодаре дом

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сгоревший в ночь на воскресенье многоэтажный дом в Краснодаре является самовольной постройкой, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"По предварительным данным, сгоревший сегодня ночью дом - самострой. Если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счёт. Также стоит вопрос о выплате компенсаций", - написал Кондратьев в своем Телеграм-канале.

Глава региона отметил, что причины возгорания устанавливаются. Сформированы комиссии для определения ущерба.

"Пострадавших разместили в одной из гостиниц города. Поручил мэру (Краснодара Евгению Первышову - ИФ) оказать всю необходимую помощь в восстановлении документов пострадавших. Это нужно сделать в кратчайшие сроки", - написал глава региона.

Как сообщалось, пожар произошел в ночь на воскресенье в восьмиэтажном жилом доме по ул. Российская, 267/6 в Краснодаре. Загорелась деревянная мансарда. Площадь возгорания составила 4,4 тыс. кв. метров. Травм на пожаре никто не получил. Были эвакуированы 300 жильцов. Мэр города Евгений Первышов в воскресенье сообщил, что полностью сгорели 54 квартиры.

Начальник ГУ МЧС России по краю Олег Волынкин сообщил журналистам, что огнем оказались повреждены или полностью сгорели 88 квартир.

Прокуратура организовала проверку причин и условий, способствовавших распространению огня. По ее данным, дом состоит из 384 квартир и 164 коммерческих помещений. Предварительно установлено, что возгорание произошло на седьмом этаже, после чего огонь перешел на другие помещения. Огнем уничтожен восьмой - мансардный этаж здания. Дом не газифицирован.