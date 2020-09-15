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Володин счел ситуацию с Навальным провокацией США для остановки развития РФ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал случившееся с оппозиционером Алексеем Навальным провокацией США с целью введения новых санкций против РФ.

"Все то, что сейчас обсуждается в отношении Навального, санкции - это все имеет отношение к провокации", - заявил Володин в интервью телеканалу "Россия-24". По его мнению, речь идет о провокациях со стороны "зарубежных стран, западных держав, провокации со стороны Соединенных Штатов Америки".

"Цель провокации - через санкции остановить развитие России. Не получится", - заявил Володин.

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По его словам, "надо сказать спасибо нашим летчикам, врачам, президенту нашей страны - они сделали все для того, чтобы была спасена жизнь человека, независимо от его политических взглядов и мировоззрения".

"И как раз большее опасение за его жизнь вызывает нахождение за рубежом, раз вот так вот они могут обходиться с жизнью человека. И я еще раз подчеркну - это провокация с их стороны", - считает председатель Госдумы.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. Позже он стал ненадолго вставать с больничной койки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал готовность российской стороны взаимодействовать с Германией по ситуации с Навальным, однако отмечал, что на ранее официальные запросы Берлин ответов не дал. В МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.

9 сентября стало известно, что Берлин передал результаты исследования по Навальному в ОЗХО и не видит необходимости направлять их напрямую России.

Алексей Навальный Вячеслав Володин США

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