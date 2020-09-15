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Глава дипломатии ЕС настоял на термине "попытка убийства" Навального

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Случившееся с Алексеем Навальным шокировало всех в Евросоюзе, заявил на пленарном заседании Европарламента глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что произошедшее следует называть "попыткой убийства".

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"Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны употреблять: попытка убийства", - сказал чиновник.

Он напомнил, что лаборатории во Франции и в Швеции подтвердили выводы экспертов Бундесвера о том, что Навальный был отравлен боевым химическим веществом.

"Теперь есть неоспоримые доказательства, что был использован нейротоксин группы "Новичок", аналогичный тому, который применялся для отравления Юлии и Сергея Скрипалей", - продолжил глава европейской дипломатии.

ЕС видит в использовании такого вещества серьезное нарушение международного права и прав человека. Боррель призвал российские власти сотрудничать в расследовании случая Навального, в особенности в рамках ОЗХО.

3 сентября Боррель от имени 27 стран Евросоюза осудил отравление Навального запрещенным химическим оружием. В том заявлении говорилось, что ЕС призывает к выработке совместной международной реакции на случившееся и оставляет за собой право вводить санкции.

Жозеп Боррель Евросоюз Европарламент Алексей Навальный Новичок Германия

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