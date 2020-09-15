Goldman Sachs формально стал крупнейшим акционером "Детского мира"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs через аффилированные структуры стал владельцем более 8,5% акций "Детского мира", следует из раскрытия эмитента. Теперь он формально является крупнейшим акционером ритейлера.

При этом из раскрытия нельзя сделать вывод, какой долей своего пакета GS владеет как номинальный держатель в связи с недавней сделкой.

Goldman Sachs был со-организатором и букраннером недавнего SPO, по итогам которого АФК "Система" и РКИФ вышли из капитала "Детского мира", и ритейлер стал первой в России публичной компанией со 100% free float.

"Детский мир" сообщил 15 сентября, что доля Goldman Sachs Group в компании выросла до 8,55% с 4,53%, в том числе GS International - до 5,56% с 2,61%. В качестве основания сделок указано "заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями". В цепочке владения есть ряд структур, включая Goldman Sachs Asset Management.

Сделки прошли 4 сентября - после SPO "Детского мира".

Звание крупнейшего акционера "Детского мира" может оспорить Capital Group: до последнего SPO ее фонды владели 5,64% компании, при этом в предпоследнем размещении они участвовали. Размер доли Capital после финального SPO пока не раскрывался.

"Детский мир" - лидер на российском рынке детских товаров. На конец июня группа объединяла 850 магазинов, включая 782 магазина сети "Детский мир" в 302 городах России, Казахстана и Белоруссии. По итогам первого полугодия выручка "Детского мира" увеличилась на 7,1%, до 59,9 млрд рублей.

В начале сентября АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд продали 25% + 1 акция ритейлера (АФК - 20,38% акций, РКИФ - 4,62%). С учетом цены размещения (112 рублей за бумагу) в сумме они без учета комиссий получили 20,7 млрд рублей, в том числе "Система" - 16,9 млрд рублей. Соорганизаторами и букраннерами сделки выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Альфа-банк.