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"Детский мир" пустили в свободное плавание

"Детский мир" пустили в свободное плавание
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Корпоративная история ритейлера "Детский мир" пережила несколько крутых виражей. Ныне лидер на российском рынке товаров для детей, "Детский мир" начинался когда-то с одного-единственного исторического здания на Лубянке, контролирующим акционером которого после приватизации оказалась АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

Затем дороги знаменитого советского магазина и собственно розничной сети разошлись: в начале 2000-х "Детский мир" стал превращаться в классического ритейлера, активно открывая магазины в столичном регионе, а вскоре - и за его пределами, а здание на Лубянке закрыли на реконструкцию и передали девелоперскому крылу "Системы" (потом оно и вовсе рассталось с АФК - вместе с "Галс-Девелопментом").

В 2010 году у "Детского мира" появился крупный миноритарий - блокпакет в ритейлере получил Сбербанк. Спустя три года "Система" выкупила долю банка, чтобы вскоре провести IPO "Детского мира" в Лондоне, но этим планам помешали украинские события и их последствия.

В начале 2016 года 23% в "Детском мире" купил Российско-китайский инвестиционный фонд РФПИ и China Investment Corporation, а в 2017 году компания наконец-то провела IPO - не в Лондоне, а в Москве. Все эти годы стоимость бизнеса, который когда-то на фоне других активов "Системы" смотрелся достаточно скромно, поступательно росла: для сделки со Сбербанком в 2010 году "Детский мир" оценивался в 13,6 млрд руб., для обратного выкупа в 2013 году - в 18 млрд, для покупки 1% акций тогдашним гендиректором Владимиром Чираховым в 2014 году - уже в 34,5 млрд руб., для сделки с РКИФ - в 42,2 млрд руб., для IPO в 2017 году - в 63 млрд рублей.

В последнее время "Детский мир" стал частым гостем на пустынном рынке акционерного капитала: "Система" и РКИФ в ноябре прошлого и июне нынешнего года провели две сделки в формате ускоренного букбилдинга, продав акции по 91 и 93 руб. соответственно. Lock up после июньской сделки истекал в середине сентября, но продавцы не захотели ждать и испросили у букраннеров разрешения провести сделку уже сейчас. SPO было анонсировано во вторник вечером, в среду утром объявлены его итоги.

"Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд продают 184 млн 750,001 тыс. акцию ритейлера, что соответствует 25% + 1 акция, и полностью выходят из капитала "Детского мира". АФК продает 20,38% акций, РКИФ - 4,62%. С учетом цены размещения - 112 руб./акция (эквивалентно капитализации почти 83 млрд рублей), в сумме они без учета комиссий получат 20,7 млрд рублей, в том числе "Система" - 16,9 млрд руб. Их планируется направить на общекорпоративные цели, в том числе на погашение долговых обязательств. Соорганизаторами и букраннерами сделки выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Альфа-банк. Два предыдущих SPO "Детского мира" прошли с дисконтом соответственно около 6% и около 4% к рынку по цене 91 и 93 руб./акция. Относительно цены закрытия торгов на Московской бирже в понедельник (116,34 руб. по итогам основной дневной сессии) в новом SPO дисконт составил около 3,7%, а к цене закрытия во вторник - меньше 1%.

По словам Чирахова, ныне - президента "Системы", с момента IPO ритейлера на "Московской бирже" в 2017 году этот актив принес АФК более 60 млрд рублей в виде поступлений от размещений акций и дивидендов.

Очень свободное обращение

В России публичная компания без контроля у конкретного владельца или консорциума (формального, в виде 50% и более акций, или операционного - через влияние на совет директоров и менеджмент) - редкий феномен. "Детский мир" стал таким еще в конце прошлого года, после ноябрьского SPO, когда совокупная доля "Системы" и РКИФ опустилась ниже контрольной.

Вскоре после той сделки основной владелец АФК Владимир Евтушенков, комментируя по просьбе "Интерфакса" ее итоги на полях январского форума в Давосе, назвал контрольный пакет "архаизмом". Впрочем, на тот момент основатель "Системы" - по крайней мере, на словах - дальше идти не планировал. "Очень довольны (текущей акционерной структурой "Детского мира" - ИФ), снижать смысла нет (долю в ритейлере - ИФ). Мы являемся управляющими партнерами, мы снизили до комфортного уровня - когда не потеряли актив и когда сумели снизить часть долга. Продавать целиком этот актив не хочу, потому что он вышел за пределы РФ и идет по другим странам, а это значит, что маржинальность будет наращиваться. (...) И я сказал: даже думать забудьте, чтобы продавать дальше - пока нет необходимости", - заявил тогда Евтушенков.

Спустя всего несколько месяцев, в июне и сентябре, АФК и РКИФ в два приема продали свои доли, и теперь у "Детского мира" нет ни контролирующего, ни блокирующего, ни какого бы то ни было вообще "системного" акционера - это ситуация на данный момент для России не просто редкая, а уникальная. Достаточно крупный пакет акций "Детского мира" есть у Capital Group (5,64% по итогам июньского SPO, в котором фонды Capital участвовали), но она не относится к числу миноритариев-активистов, инициативно участвующих в корпоративном управлении эмитентов. Таким образом, по сути "Детский мир" становится полигоном для эксперимента: публичная российская компания, во всех смыслах управляемая советом директоров и менеджментом. На зарубежных рынках эта модель давным-давно опробована, она прекрасно прижилась и стала массовой, но ведь там и сложные вопросы, особенно во взаимоотношениях с теми или иными госорганами, решаются гораздо более институционально, чем в России, где принято самые разные проблемы улаживать "через акционера".

Согласно данным SEC, в числе акционеров "Детского мира" есть фонды Emerging Markets Growth Fund и American Funds Developing World Growth and Income Fund (оба управляются Capital, первый владел порядка 1,2% на 30 июня, второй - почти 2% на конец мая, то есть еще до предпоследнего SPO), Central and Eastern Europe Fund под управлением DWS с 0,14% акций на 30 апреля, фонды Lazard, BlackRock и другие.

"Продажа оставшегося пакета АФК "Система" и РКИФ в капитале "Детского мира" сделала возможным создание первой российской компании с 100% акций в свободном обращении (без учета пакетов топ-менеджеров и членов совета директоров - ИФ), что является историческим событием для российского рынка капитала", - заявил Чирахов, которого цитирует "Система".

После сделки будет сформирован новый состав совета директоров "Детского мира", большинство в котором будет принадлежать независимым директорам - собрание акционеров с соответствующей повесткой будет созвано до конца IV квартала. При этом "Система" оговаривает, что запрещать аффилированным с АФК директорам остаться в совете - если такое предложение поступит - она не станет.

Инвесторов, в том числе иностранных, статус первопроходца не смущает. По крайней мере, как сообщил глава РФПИ и содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев, спрос на акции "Детского мира" в несколько раз превысил предложение, а более 55% заявок пришло от международных фондов из Европы, Америки и Азии. Аналитики тоже видят в очередном (теперь уже - финальном) скачке free float "Детского мира" плюсы. Размещение дает возможность войти в капитал фундаментально сильной компании по привлекательной цене, а дальнейшее увеличение количества акций в свободном обращении может повысить привлекательность "Детского мира" для портфельных инвесторов, считает Константин Белов из "Уралсиба", а Михаил Красноперов и Андрей Крылов из Sberbank CIB отмечают благоприятное для цены акций устранение риска избыточного предложения.

Детский мир

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