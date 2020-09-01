АФК "Система" и РКИФ полностью продадут свои доли в "Детском мире"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) объявили о продаже своих долей в ПАО "Детский мир".

"Предложение акций будет осуществляться через процедуру ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена сразу после настоящего объявления и может завершиться в любое время без предварительного уведомления. Количество предлагаемых акций и их цена для целей предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты предложения будут объявлены в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении АФК "Система".

Сейчас доля АФК "Система" в ритейлере составляет 20,38%, РКИФ - 4,62%. В свободном обращении находится 69,36% акций.

Всего в рамках процедуры ускоренного букбилдинга планируется продать 184 млн 750,001 тыс. акций "Детского мира". "Система" продает акции напрямую, а РКИФ – через Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited.

Глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Альфа-банк.

Обязательство по неотчуждению акций "Детского мира", которое "Система" и РКИФ брали на себя в рамках июньского SPO, еще не истекло, но букраннеры освободили от него продающих акционеров, сказано в сообщении. Если АФК "Система" и РКИФ не смогут полностью реализовать свои доли и останутся акционерами "Детского мира", в отношении этих бумаг будет действовать новый 90-дневный lock up.

Средства от продажи акций ритейлера "Система" направит на общекорпоративные цели, в том числе на погашение долговых обязательств.

После сделки будет сформирован новый состав совета директоров "Детского мира", большинство в котором будет принадлежать независимым директорам – собрание акционеров с соответствующей повесткой будет созвано до конца IV квартала.

Два предыдущих SPO "Детского мира" в ноябре прошлого и июне текущего года прошли с дисконтом соответственно около 6% и около 4% к рынку. Исходя из цены закрытия торгов на "Московской бирже" в понедельник (116,34 руб. по итогам основной дневной сессии), реализовав весь пакет продающие акционеры при дисконте в 6% выручили бы около 20,2 млрд руб. Даже при максимальном дисконте цена размещения в рамках нового АВВ должна быть заметно больше, чем в предыдущих SPO (91 и 93 руб. за акцию).

ГК "Детский мир" объединяет федеральную розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов "ПВЗ Детмир", ELC (в России) и ABC, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". Выручка ритейлера во II квартале выросла на 2,9% год к году - до 28,8 млрд рублей.

Последнее SPO "Детского мира" состоялось 17 июня - в ходе него было продано 117,8 млн акций (15,94% капитала "Детского мира"). Тогда АФК снизила свой пакет до 20,38% с 33,38%, РКИФ - до 4,62% с 7,56%; их совокупная доля владения составила 25% + 1 акция. Без учета комиссий продающие акционеры получили около 10,95 млрд рублей, в том числе "Система" - 8,93 млрд рублей, РКИФ - 2,02 млрд руб.

В рамках SPO, которое прошло в ноябре 2019 года, было продано 23,7% "Детского мира" (175 млн акций). Продающие акционеры без учета комиссий получили около 15,9 млрд рублей, в том числе АФК "Система" - 12,54 млрд руб., РКИФ - 3,38 млрд руб.