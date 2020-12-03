Altus Capital подала в ФАС ходатайство о покупке 29,9% "Детского мира"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, сообщила, что подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о предварительном согласовании приобретения до 29,9% акций ПАО "Детский мир".

О намерении купить этот пакет по цене 160 рублей за акцию Altus Capital объявила 30 ноября.

Сбор заявок в рамках оферты акционерам "Детского мира" начался 2 декабря и продолжится до 18 декабря. Если сделка будет полностью реализована, Altus Capital заплатит за 29,9% акций "Детского мира" 35,35 млрд рублей.

Предложенная Altus цена в 160 рублей за одну акцию "Детского мира" предполагает премию в 27,9% к цене закрытия торгов на "Московской бирже" 27 ноября (125,12 рубля за бумагу), премию в 43,2% - к средневзвешенной цене за шесть месяцев (111,74 рубля) и премию в 42,9% - к цене последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей), сообщал потенциальный покупатель.

Оферта Altus Capital не распространяется на владельцев акций в США и на зависимых территориях.

"Детский мир" 1 декабря сообщил, что гендиректор ритейлера Мария Давыдова обсуждала предложение Altus Capital с управляющим партнером инвесткомпании Дмитрием Кленовым, но "ряд важных аспектов предложения остались без достаточных разъяснений". Ритейлер направил Altus список вопросов и ждет дополнительной информации.

"Детский мир" - крупнейший ритейлер на российском рынке детских товаров. По итогам девяти месяцев 2020 года выручка "Детского мира" выросла на 9,5%, до 98,394 млрд рублей, чистая прибыль по МСФО снизилась на 24,7%, до 3,427 млрд рублей. На конец сентября в группе было 810 магазинов, включая 792 магазина сети "Детский мир" в 306 городах России, Казахстана и Белоруссии.

В сентябре "Детский мир" стал первой российской компанией со 100% free float: АФК "Система" и РКИФ в рамках SPO вышли из капитала "Детского мира", реализовав 25% + 1 акция ритейлера (АФК - 20,38% акций, РКИФ - 4,62%). С учетом цены размещения (112 рублей за бумагу) в сумме они без учета комиссий получили 20,7 млрд рублей, в том числе "Система" - 16,9 млрд рублей.

Формально крупнейшим акционером "Детского мира" стал Goldman Sachs: после SPO его аффилированным структурам принадлежало более 8,5% акций. У Capital Group до SPO было 5,64% акций "Детского мира". Капитал ритейлера разделен на 739 млн акций.