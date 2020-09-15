Суд оставил в силе штраф схимонаху Сергию за возбуждение ненависти

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о назначении лишенному сана и отлученному от церкви схимонаху Сергию (Романову) штрафа в 18 тыс. рублей по делу о возбуждении ненависти.

"Оставить жалобу без удовлетворения", - сказала судья в ходе онлайн-трансляции заседания в официальном аккаунте суда в соцсети "ВКонтакте".

Схимонах на заседании апелляционной инстанции не присутствовал, его интересы представляла адвокат Светлана Герасимова.

Ранее сообщалось, что 20 июля суд в Верхней Пышме признал схимонаха Сергия виновным в правонарушении по ст.20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В основу дела легли высказывания схимонаха во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре. В них усмотрели признаки возбуждения вражды, ненависти к группе лиц по национальному признаку, а также призывы к выселению неопределенного круга лиц, предлагающих соблюдать режим самоизоляции в период распространения COVID-19. Сам схимонах на заседание суда не явился, его интересы представлял адвокат. Позже защита обжаловала данное решение.

До этого, 7 июля, суд в Верхнепышминском районе Свердловской области оштрафовал схимонаха за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей. Адвокат Сергия подала апелляцию, но судья второй инстанции оставила назначенное по делу наказание в силе.

3 июля суд Екатеринбургской епархии признал отца Сергия (Романова) виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля это решение утвердил патриарх.

10 сентября суд Екатеринбургской епархии принял решение об отлучении схимонаха от церкви и направил его на утверждение правящему архиерею.