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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:05Заразились
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Схимонах Сергий отказался ходить на допросы из нежелания заразиться COVID-19

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Отлученный от церкви схимонах Сергий Романов не хочет ходить на допросы по уголовным делам в Следственный комитет, поскольку следователи заражаются коронавирусом, а он опасается заразиться от них, заявил в видеообращении на YouTube его соратник Всеволод Могучев.

Расхождения Сергия с РПЦ начались весной из-за его ковид-диссидентства. С середины июня он находится в Среднеуральском женском монастыре, где был духовником, удерживает контроль над обителью и остающимися там насельниками, и отказывается приходить в церковные и светские суды и пускать в монастырь проверяющих. Недавно было возбуждено уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре, а из-за недопуска в обитель представителей епархии - дела о самоуправстве и о нарушении права на свободу вероисповедания.

По словам Могучева, представители СК вынуждают схимонаха лично приехать на допрос по двум последним делам.

"Следственный комитет теряет от COVID-19 все больше и больше сотрудников. В этот источник вирусной инфекции у схиигумена Сергия есть все основания не ходить", - сказал он.

Ранее адвокат схимонаха Светлана Герасимова говорила, что он проходит свидетелем по этим двум делам и ему приходила повестка о явке для дачи свидетельских показаний.

Весной в интернете разошлись видеозаписи, на которых тогда еще схиигумен Сергий называл пандемию коронавируса, призывал к неподчинению церковному руководству и властям и проклинал тех, кто закрывал храмы для борьбы с инфекцией.

Сначала Екатеринбургская епархия запретила ему проповедовать, затем запретила в служении. За неподчинение он был лишен сана и отлучен от церкви. Светские суды оштрафовали его за распространение фейков о коронавирусе и за разжигание ненависти.

Романов не раз заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.

Екатеринбургская епархия создала комиссию для инвентаризации недвижимого имущества в Среднеуральском монастыре. В сентябре эту комиссию не допустили на территорию монастыря, а соратники Романова заявили, что намерены подать жалобу в правоохранительные органы в связи с визитом.

Сергий Романов Среднеуральский монастырь Екатеринбургская Епархия Светлана Герасимова СКР Всеволод Могоучев

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