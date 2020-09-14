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Маткапитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Материнский капитал в 2021 году вырастет до 483 тысяч рублей на одного ребенка и до 639 тысяч рублей - на второго, повышение составит 3,7%, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда РФ.

"Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля - на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал. Размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 550 рублей. Всего на материнский капитал в 2021 году запланированы средства в сумме 443,3 млрд рублей", - отмечает ведомство.

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В текущем году размер маткапитала составляет 467 тыс. рублей на одного ребенка и 617 тыс. на второго. С учетом прогноза рождаемости на 2021 год право на материнский капитал получат 1,2 млн семей, сообщили в Минтруде.

В 2021 году Пенсионный фонд России (ПФР) направит на пенсии 8,4 трлн рублей, на осуществление ежемесячной денежной выплаты - 425 млрд рублей. Фонд обеспечит выплату для 43 млн человек, говорится в сообщении.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году вырастет с нынешних 16,5 тыс. рублей до 17 тыс. 443 рублей. Всего на выплаты страховых пенсий в 2021 году будет выделено 7,8 трлн рублей, на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсии, компенсации, пособия на погребение будет направлено 632,7 млрд рублей.

Соответствующие предложения содержатся в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Проект бюджета подготовлен ПФР на основании параметров прогноза Минэкономразвития России.

Проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов также планируется обсудить на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.

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