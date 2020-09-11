Райффайзенбанк выплатит материнскому RBI 19 млрд рублей дивидендов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российский Райффайзенбанк сообщил, что направит на выплату дивидендов австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI) 19 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Решение принято материнским банком RBI, единственным акционером Райффайзенбанка. Дивиденды планируется выплатить до 30 сентября 2020 года.

Ранее RBI решил дивиденды на акции Райффайзенбанка за 2019 год не выплачивать, чистую прибыль в размере 37,1 млрд рублей оставить нераспределенной. Так же было и по итогам 2018 года (26,8 млрд рублей чистой прибыли за тот период остались нераспределенными). При этом российский банк периодически выплачивает дивиденды из прибыли прошлых лет. Например, в марте 2019 года Райффайзенбанк направил на дивиденды 6,8 млрд рублей из прибыли 2017 года.

Банк России в условиях пандемии не раз рекомендовал банкам взвешенно подходить к вопросу выплаты дивидендов. "Мы в целом рекомендуем банкам особенно взвешенно подходить к выплате дивидендов, так как неопределенность, связанная с пандемией, сохраняется, и капитал может потребоваться в будущем для абсорбирования убытков. Поэтому для выплаты дивидендов надо оценить будущие потребности в капитале, исходя из консервативных оценок", - сообщила в начале сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

У Райффайзенбанка дополнительные расходы на резервы в связи с переоценкой кредитных рисков на фоне пандемии одни из самых маленьких среди крупнейших банков. Так, расходы банка на резервы в целом за январь-июнь 2020 года по МСФО составили 5,7 млрд рублей (5,2 раза больше расходов годом ранее). При этом банк из-за системных рисков, связанных с мерами по борьбе с распространением COVID-19, отразил дополнительные резервы на сумму 534 млн рублей.

Райффайзенбанк, российская "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International, по итогам второго квартала 2020 года занял 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".