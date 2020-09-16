Семеро крымчан получили долгие сроки за участие в "Хизб ут-Тахрир"

Восьмого, обвиняемого в подготовке к захвату власти, суд оправдал

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал семерых жителей Крыма участниками запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщила пресс-служба суда.

Марлену Асанову суд назначил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Мемету Белялову - 18, Тимуру Ибрагимову - 17, Серверу Зекирьяеву - 13, Серверу Мустафаеву - 14, Эдему Смаилову - 13, Сейрану Салиеву - 16.

В зависимости от роли и степени вины каждого они признаны виновными в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), подготовке к насильственному захвату власти (ч. 1 ст. 30 и ст. 278), публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2).

Эрнес Аметов, которому вменяли подготовку к захвату власти, признан невиновным. Его освободили в зале суда.