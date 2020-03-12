Фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" добавили обвинение в попытке захвата власти

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ФСБ добавил 25 жителям Крыма, которые уже обвиняются в организации ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" (признана террористической и запрещена в России), добавят обвинение о попытке захвата власти в России, сообщил адвокат Эдем Семедляев.

По его словам, защита и некоторые из фигуранты узнали об этом 11 марта на заседании Киевского райсуда Симферополя, который рассматривал ходатайства о продлении им ареста. Следователь сообщил в суде, что фигурантам вменили статью 278 Уголовного кодекса - "попытка насильственного свержения власти".

Через 12 дней обвиняемым суд будет продлевать срок ареста на период свыше года, появление в деле новой "тяжелой" статьи УК будет одним из оснований для продления срока следствия и содержания под стражей, полагает Семедляев.

Фигуранты дела заявили, что у них не было намерений захватывать власть в стране. "Непонятно даже логики, как двадцать человек строителей могут захватить власть в ядерной державе", - передал юрист слова обвиняемых.

В конце марта 2019 года в Крыму прошли массовые обыски, после которых в регионе и в Ростовской области задержали 25 подозреваемых. ФСБ назвала задержанных "главарями и рядовыми участниками" "Хизб ут-Тахрир" в регионе. По данным спецслужбу, они распространяли "террористическую идеологию" среди жителей полуострова и вербовали местных мусульман в ряды запрещенной в России организации. Спецоперацию против них ФСБ проводила при поддержке МВД и Росгвардии.

МИД Украины выразил протест в связи с событиями в Крыму, призвал международное сообщество усилить санкции против российской стороны. Европейский союз и Госдепартамент США осудили задержания крымских мусульман.

Верховный суд России в 2003 году признал "Хизб ут-Тахрир" ("Исламскую партию освобождения") террористической организацией и запретил ее деятельность в России.