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Источник сообщил о попытке Тесака покончить с собой в СИЗО

Источник сообщил о попытке Тесака покончить с собой в СИЗО
Националист Максим Марцинкевич во время оглашения приговора в Кунцевском суде
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проверяют информацию о попытке суицида националиста Максима Марцинкевича (по прозвищу "Тесак"), сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"Проверяется информация о попытке Марцинкевича покончить с собой в одиночной камере следственного изолятора N3 в Челябинске", - сказал собеседник агентства.

В РоссииКнигу националиста "Тесака" включат в список экстремистских материаловЧитать подробнее

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Бабушкинский суд Москвы 29 декабря 2018 года приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в разбое и хулиганстве. Согласно фабуле дела, под предлогом реализации социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 годах Марцинкевич и другие участники движения "Реструкт" нападали в Москве на людей, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Людей избивали, забирали их имущество и в целях унижения публично обливали красящими веществами.

Ранее Марцинкевич был трижды осужден за преступления экстремистской направленности.

Максим Марцинкевич

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