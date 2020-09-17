Суд назначил дату рассмотрения иска Росприроднадзора к "Ноникелю"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск Енисейского управления Росприроднадзора о взыскании с "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в "Норникель") 148 млрд рублей и назначил на 12 октября предварительное судебное разбирательство по делу, сообщается в материалах суда.

Как сообщалось, 10 сентября Енисейское управление Росприроднадзора подало иск о возмещении вреда окружающей среде в размере 147,78 млрд рублей к НТЭК. "Норникель" назвал иск преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объемов собранных нефтепродуктов еще не проведена.

Ранее компания выражала надежду на досудебное урегулирование, предлагая Росприроднадзору уточнить размер ущерба, нанесенного экосистеме, после завершения ликвидационных работ. Итоговая сумма, по мнению "Норникеля", должна учитывать затраты на устранение загрязнения и восстановление окружающей среды (такую возможность дает статья 78 закона об охране окружающей среды). Добиться компромисса "Норникель" рассчитывал в рамках совместной с Росприроднадзором рабочей группы, созданной согласно приказу Минприроды.

При этом "Норникель" в отчетности за первое полугодие отразил резерв в $2,13 млрд под экологические требования.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце августа также высказывал надежду на досудебное урегулирование вопроса о вреде окружающей среде в результате аварии в Норильске.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов, которые попали в почву, а также в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.