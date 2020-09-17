Прививку от короновируса вакциной "Вектора" придется обновлять

Пока известно о формировании полугодового иммунитета

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вакцина от COVID-19, разработанная российским научным центром "Вектор", не создает пожизненный иммунитет к коронавирусу, сейчас известно о полугодовом иммунитете.

"Я бы посоветовал через год - два - пять пройти ревакцинацию пептидной вакциной. Она сконструирована так, что не имеет ограничений по вакцинации", - сказал заведующий отделом зоонозных инфекций ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков в прямом эфире в инстаграме службы.

"Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает. И это хорошо - пожизненно мы себе никаких изменений не вносим... Мы можем на данный момент говорить, что иммунитет достаточно сформирован как минимум на полгода", - уточнил он.

Он добавил, что вакцина не содержит ни вирусных белков, ни вирусного генома. "Действие ее формирует точечный имунный ответ, и беспокоиться об удаленных последствиях при вакцинации такой вакцины не стоит", - пояснил Рыжиков. Он также заверил, разработанная ГНЦ "Вектор" вакцина не будет влиять на репродуктивную функцию человека.

Вакцина "Вектора" не реагирует на мутации коронавируса, добавил Рыжиков. "Все мутации (коронавируса) мы отслеживаем, они ни коим образом не пересекаются с теми эпитопами, которые формирует вакцина. Вакцина формирует точный иммунный ответ, и он не соответствует мутациям", - сказал он.

21 августа Роспотребнадзор сообщил "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают на начало ее производства.

Там отметили, что необходимые для регистрации вакцины итоги исследований безопасности (II этап клинических испытаний), как ожидается, будут подведены в сентябре. Привитые вакциной добровольцы чувствовали себя хорошо, лишь у двух была боль в месте укола, которая прошла в течение двух суток.