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Первую партию COVID-вакцины центра "Вектор" выпустят в ноябре

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Первая партия вакцины от коронавируса центра "Вектор" Роспотребнадзора после регистрации для проведения расширенных клинических исследований будет выпущена в ноябре, сообщил ведущий научный сотрудник этого учреждения Ильназ Иматдинов.

"После регистрации препарата первые серии препаратов для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре", - сказал Иматдинов в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале в понедельник.

Иматдинов также рассказал, что после проведения двух фаз клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной "Вектором", "у всех испытуемых после второй вакцинации наблюдались требуемые титры антител".

Он сообщил, что шесть человек "пожаловались на боль в месте введения (препарата - ИФ), за пару дней пропало само собой". Иматдинов сказал, что в настоящее время у "Вектора" есть 100 добровольцев для проведения исследований данной вакцины.

ГНЦ "Вектор" разрабатывает пептидную вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона". Ранее в сентябре в Роспотребнадзоре "Интерфаксу" заявляли, что согласно первым данным II фазы клинических исследований этой COVID-вакцины, препарат не вызывает серьезных побочных эффектов.

Хроника 09 января – 14 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Вектор Ильназ Иматдинов Коронавирус

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