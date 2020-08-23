Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге из резиденции

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирался бежать из Дворца Независимости, он находится там вместе со своими детьми, заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

"Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы это не пытались представить отдельные блогеры и телеграм-каналы, и дети его также были с ним", - сказала Эйсмонт. Ее комментарий размещен в близком к пресс-службе президента Telegram-канале "Пул первого".

Эйсмонт также заявила, что Лукашенко и сейчас работает во Дворце Независимости, вместе с ним в резиденции находится его младший сын Николай.

Ранее Эйсмонт сообщала, что Лукашенко весь день работал в ситуационном центре во Дворце независимости, "контролировал обстановку". Ее слова приводит государственное информагентство "БелТА".

В это воскресенье в Минске прошла очередная многотысячная акция протеста. Часть протестующих дошли до Дворца независимости и остановились в нескольких десятках метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от Дворца.

Между тем телеграм-канал "Пул первого" опубликовал в воскресенье два видео с участием Лукашенко. На одном из них президент Белоруссии с автоматом в руках и в бронежилете выходит из вертолета. Причем согласно сообщению "Пула первого", на этих кадрах изображено прибытие Лукашенко во Дворец Независимости. На втором видео президент Белоруссии во время полета на вертолете заявляет, что протестующие "как крысы разбежались".