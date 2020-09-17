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Что произошло за день: четверг, 17 сентября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Соратники Алексея Навального сообщили о следах "Новичка" на бутылке с водой из томской гостиницы. В инстаграме оппозиционера сообщается, что яд определили в немецкой лаборатории. Томская полиция вызвала двоих сотрудников ФБК для опроса. Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против России и обеспечить международное расследование инцидента.

- В России продолжилось увеличение суточного прироста случаев COVID-19. За минувшие сутки зарегистрированы 5 762 случая заражения, из них в Москве - 730. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что усиление карантинных мер в стране не обсуждается. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей оставлять сотрудников на "удаленке" и пообещал пораньше включить отопление в городе.

- Российские власти осудили намерение Варшавы заочно арестовать российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолета президента Леха Качиньского. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не выдает своих граждан. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Польшу в русофобской истерии.

- Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы. Евгений Савченко планирует покинуть пост в связи с избранием депутатом Белгородской облдумы.

- Максим Марцинкевич (Тесак) перед смертью признался в причастности к двойному убийству. Как рассказала представитель СК Светлана Петренко "Комсомольской правде", осужденного должны были этапировать в Москву, чтобы проверить его показания о месте захоронения жертв.

- Смертельный пожар в красноярской клинике устроил пациент. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда мужчина начал поджигать вещи в одной из палат. Поджигатель выжил, его задержали в ста километрах от Красноярска. Выяснилось, что у наркологической клиники не было разрешения на работу в режиме круглосуточного стационара.

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